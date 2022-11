Stiri pe aceeasi tema

- In prima parte a saptamanii, Elon Musk le-a dat de ales angajatilor Twitter care au supravietuit concedierilor intre a lucra intens la un program prelungit si a parasi compania. Initial, dupa ultimatumul lui Elon Musk, s-a vorbit de sute de demisii. Insa, surse interne citate de New York Times sustin…

- Compania americana Twitter si-a inchis temporar birourile, pentru cateva zile, dupa ce tot mai multi angajati au decis sa plece in urma ultimatumului primit din partea lui Elon Musk, noul proprietar al platformei, care le-a cerut sa munceasca mai multe ore si cu program prelungit sau sa paraseasca compania,…

- Noul CEO al Twitter si director unic, Elon Musk, a trimis miercuri un e-mail la nivel de companie angajatilor ramasi la compania de social media, cerandu-le sa se angajeze sa lucreze "ore lungi, la intensitate mare", sau sa primeasca "o indemnizatie de concediere de trei luni", daca nu si-au dat acordul,…

- Intr-un e-mail adresat personalului, proprietarul companiei a spus ca angatii vor fi asteptati la birou cel putin 40 de ore pe saptamana, potrivit Bloomberg. Musk a adaugat ca ”nu exista nicio modalitate de a indulci mesajul” ca incetinirea economiei globale va afecta veniturile din publicitate ale…

- Noul proprietar al Twitter a trimis miercuri seara primul mail intern catre angajați in care le transmite sa se pregateasca pentru „vremuri dificile” și in care ii anunța ca munca de la domiciliu este interzisa cu excepția unor cazuri in care iși va personal acordul, relateaza Bloomberg . Musk a spus…

- Dupa anuntul noului proprietar al retelei de socializare Elon Musk de a concedia aproape jumatate dintre angajati, cofondatorul Twitter, Jack Dorsey, le-a prezentat scuze celor afectati. “Imi dau seama ca multi oameni sunt suparati pe mine”. Intr-un mesaj pe Twitter, publicat sambata, cofondatorul Twitter…

- Noul proprietar al Twitter va informa vineri personalul afectat, potrivit articolului. Bloomberg a mai relatat ca Musk intentioneaza sa inverseze politica existenta a companiei de social media, de a lucra de oriunde, si va solicita angajatilor sa lucreze de la birou, desi s-ar putea face unele exceptii.…

- Musk a cerut informatii de la informatorul Peiter Zatko in principal despre modul in care Twitter masoara conturile de spam. Musk a spus ca renunta la acordul sau pentru preluarea companiei, deoarece Twitter i-a indus in eroare pe el si autoritatile de reglementare cu privire la numarul real de conturi…