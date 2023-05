Stiri pe aceeasi tema

- Eva Longoria (48 de ani) este intr-o forma de zile mari și pare ca a descoperit elixirul tinereții. Actrița din „Neveste Disperate” a atras toate privirile sambata, pe covorul roșu, in ultima zi a Festivalului de Film de la Cannes. Eva Longoria a venit imbracata intr-o rochie semnata de Tony Ward, de…

- Actrita turca Merve Dizdar, castigatoarea premiului pentru interpretare feminina la editia din acest an a Festivalului de la Cannes, s-a intors duminica in Turcia, unde a fost intampinata atat cu elogii din partea fanilor, cat si cu critici aspre, subliniind astfel polarizarea extrema a populatiei din…

- Rochia roșie a fost vedeta Festivalului de Film de la Cannes 2023. Starurile care au ales ținute de gala de culoare roșie au atras toate privirile la evenimentele importante ale acestei ediții a festivalului de film. Dar cine a purtat-o mai bine.

- „Firebrand”, unul din filmele intrate in cursa pentru Palme d'Or, a fost prezentat in premiera in cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2023. Evenimentul a fost precedat de o defilare extravaganta a vedetelor pe covorul roșu.

- Faimosul oraș situat pe Riviera Franceza a devenit centrul atenției pentru cinefilii din intreaga lume in timpul celei de-a 76-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes. In 2023, covorul roșu de la Cannes a fost incununat cu rafinament și eleganța in egala masura, atragand privirile și starnind emoțiile…

- In dizgratie de la procesul sau impotriva fostei sale sotii Amber Heard, actorul american Johnny Depp incearca sa-si restabileasca reputatia pe Croazeta. Johnny Depp a pasit marti pe covorul rosu al Festivalului de Film de la Cannes, alaturi de regizoarea Maiwenn si echipa filmului "Jeanne du Barry"…

- Delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux, a afirmat luni ca este dispus sa permita prezenta activistilor de mediu pe covorul rosu al festivalului, care se va desfasura anul acesta pe fundalul unor serii de proteste pe ambele maluri ale Atlanticului,