Handbalistele Coronei au terminat neînvinse turneul de la Brăila și se mențin pe primul loc în seria A Handbalistele Coronei au terminat neinvinse turneul de la Braila. Duminica, in ultima partida, echipa antrenata de Simona Gogirla, Vasile Curiteanu si Gica Anton, a castigat cu scorul de 31-20 (15-12) meciul cu CSU Bacau, si se mentine, astfel pe primul loc in seria A. Pentru Corona au marcat: Bujor 6, Munteanu 4, Soreanu 3, Lacatus 3, Olaru 3, Iordachi 3, Pacurariu 2, Darie 2, Smbatian 2, Gogirla 1, Ordog 1, Prunaru 1. La finalul turneului, antrenoarea Coronei, Simona Gogirla a spus ca isi felicita echipa pentru intregul parcurs avut la turneul de la Braila si ca se declara multumita de prestatia… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

