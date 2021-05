Stiri pe aceeasi tema

- SCM Gloria Buzau a terminat turneul de la Sf. Gheorghe cu un succes in fața formației CSM Slatina, scor 35-26(21-13), duminica, 23 mai 2021, in etapa a 27-a din Liga Naționala de handbal feminin. Formația buzoiana obține inca o victorie prețioasa in cadrul acestui turneu, care va conta mult la final,…

- Inca o reușita a handbalistelor de la Gloria Buzau, in Liga Florilor.De aceasta data, elevele antrenate de Ovidiu Mihaila au caștigat, ieri, in fața echipei Rapid.Handbalistele de la Gloria au reușit victoria, dupa ce au intors scorul, la pauza fiind 13-9 pentru rapidiste.Jucatoarele noastre s-au impus…

- Etapa a 26-a a Ligii Florilor, disputata la Sf. Gheorghe, a fost una nebuna. Victorie surprinzatoare a Clujului in fața Brailei, Buzaul a revenit de la minus 5 cu Rapid și a invins, iar Slatina a caștigat derbyul pentru supraviețuire cu Dacia Mioveni Magura Cisnadie a fost foarte aproape sa provoace…

- CSM București pornește returul Ligii Florilor din postura de lider al clasamentului. In aceasta luna se vor juca toate etapele ramase, sub forma de turnee. Mai este luna decisiva pentru titlu in campionatul intern de handbal. In acest moment, dupa 18 meciuri jucate., CSM București este in fruntea clasamentului,…

- Echipa buzoiana de handbal feminin a adus victoria in duelul Gloriilor, din campionatul Ligii Florilor. Elevele antrenate de Ovidiu Mihaaila și Romeo Ilie au invins cu 23 la 22 pe Gloria Bistrița. Gloria Buzau a condus la pauza cu 11-9. Cu victoria de azi, Gloria Buzau și consolideaza poziția a 4-a…

- Handbalistele SCM Gloria Buzau au avut de tras serios in partida cu cu CSM Slatina din cadrul etapei a 12-a din Liga Naționala de handbal feminin. Partida s-a disputat in Sala Traian din Rm. Valcea, miercuri, 10 martie 2021, și a fost decisa de un singur gol in finalul intalnirii. Buzoiencele, poziția…

- Echipa FC Farul a obtinut o victorie extrem de pretioasa in batalia pentru play-off, scor 1-0 (0-0), in partida cu Viitorul Pandurii Targu Jiu, disputata, duminica, 28 februarie, pe teren propriu, contand pentru etapa a 17-a a Ligii a II-a la fotbal. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Liviu Mihai,…

- Farul Constanta si Petrolul Ploiesti au obtinut victorii in meciurile jucate duminica in etapa a 17-a a Ligii a II-a de fotbal. Farul s-a impus cu 1-0, la Constanta, in fata formatiei ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu, in timp ce Petrolul a surclasat-o pe ultima clasata, CS Pandurii Lignitul Targu Jiu,…