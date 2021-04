Stiri pe aceeasi tema

- CSU Neptun Constanta a ocupat locul secund in seria C a Diviziei A. Gabriela Moldoveanu, Andreea Pintilie si Mihaela Stanciulescu au marcat fiecare peste 60 de goluri. Pe parcursul sezonului regular, antrenorii Ion Ivan si Lacramioara Ilie au debutat la echipa mare mai multe jucatoare tinere si de viitor.…

- Doua victorii si o infrangere este bilantul CS Medgidia la turneul de la Sfantu Gheorghe.Formatia masculina de handbal CS Medgidia a sustinut astazi ultimul meci la turneul final al Diviziei A, intrecere gazduita de Sfantu Gheorghe.Jucatorii pregatiti de Adrian Georgescu si Ionut Deli Iorga au intalnit…

- Duminica, 18 aprilie, CS Medgidia disputa, de la ora 13.40, a treia partida.Echipa masculina de handbal CS Medgidia a disputat primele doua meciuri la Sfantu Gheorghe, la turneul final al Diviziei A, in care se stabileste promovarea in Liga Nationala. In prima partida, jucatorii pregatiti de Adrian…

- Ieri echipa de handbal CSU Universitatea Pitești a caștigat primul joc din turneul de promovare in Liga Naționala de Handbal, 35-26 cu CSU Universitatea Craiova. Urmeaza jocul decisiv cu Odorheiu Secuiesc. Reamintim ca Turneul Final al Diviziei A la handbal masculin se desfașoara in perioada 16-18 aprilie…

- Turneul Final al Diviziei A la handbal masculin, ce se va desfașura in perioada 16-18 aprilie 2021 la Sf. Gheorghe, va stabili echipele ce vor promova in Liga Zimbrilor. Vor fi prezente urmatoarele echipe: CSU Pitești, CS Universitatea Craiova, CSM Ploiești, ”U” Cluj, CSM Alexandria, CSM Sighișoara,…

- Turneul final al Diviziei A se va desfasura la Sfantu Gheorghe, cu participarea a opt echipe. In turul preliminar, CS Medgidia va intalni ACS Szejke Odorheiu Secuiesc. Toate partidele din prima faza a turneului se joaca vineri, 16 aprilie. Calificata la turneul final al Diviziei A, echipa masculina…

- Turneul de promovare va reuni opt formatii: primele doua clasate din fiecare grupa, plus cele mai bune doua locuri trei. Echipa masculina de handbal CS Medgidia s a calificat la turneul de promovare in Liga Nationala. Formatia pregatita de Adrian Georgescu si Ionut Deli Iorga s a clasat pe locul patru…

- La sfarșitul saptamanii trecute, timp de trei zile, sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv a gazduit primul turneu din cadrul returului Diviziei A de handbal masculin. Formația CSU II din Suceava, antrenata de Ioan Tcaciuc, a avut un parcurs fara greșeala, caștigand toate cele trei partide…