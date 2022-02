Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre echipele masculine de baschet BC Prometei si U-BT Cluj-Napoca, programata marti, 1 februarie, in Ucraina, in Grupa K din faza Round of 16 a Ligii Campionilor, a fost amanata. „Meciul cu Prometei va fi reprogramat. Ucrainenii sunt afectati de virusul Covid-19 si nu se pot prezenta la meci”,…

- Partida dintre Brest și CSM București, contand pentru etapa a 9-a a EHF Champions League, a fost amanata in urma apariției unor cazuri de COVID in lotul „tigroaicelor”. Duelul dintre Brest Bretagne Handball și CSM București ar fi trebuit sa aiba loc sambata, 8 ianuarie 2022, de la ora 19:00. Ema Ramusovic,…

- Meciul Brest Bretagne Handbal – CSM Bucuresti, programat sambata, 8 ianuarie, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost amanat. Trei jucatoare care evolueaza la campioana Romaniei au fost testate pozitiv cu COVID-19, a anuntat joi gruparea bucuresteana pe site-ul sau . Cele trei jucatoare…

- Meciul Brest Bretagne Handball - CSM Bucuresti, programat sâmbata, 8 ianuarie, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost amânat, deoarece campioana României a înregistrat trei cazuri de Covid-19, a anuntat joi gruparea bucuresteana pe site-ul sau."Federatia…

- Meciul Brest Bretagne Handball - CSM Bucuresti, programat sambata, 8 ianuarie, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost amanat, deoarece campioana Romaniei se confrunta cu mai multe cazuri de Covid-19, a anuntat joi gruparea bucuresteana pe site-ul sau. "Federatia Europeana…

- Veszprem - Dinamo, in runda cu numarul 9 a grupei B din Liga Campionilor, se joaca astazi, de la ora 19:45. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Telekom Sport 2, Digi Sport 2 și Look Sport. Veszprem - Dinamo, live de la 19:45 Lucrurile incep sa se așeze in grupele Ligii Campionilor, iar situația…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a invins, cu scorul de 27-21 (16-11), pe FTC-Rail Cargo Hungaria, intr-o partida disputata la Sala Polivalenta „Ioan Kunst-Ghermanescu”, contand pentru Grupa A a Ligii Campionilor. Pentru CSM, au inscris Cristina Neagu 9, Elizabeth Omoregie 4, Ema Ramusovic 4,…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a fost invinsa, scor 30-31 (16-20), de FTC-Rail Cargo Hungaria, intr-o partida disputata la Budapesta, contand pentru Grupa A a Ligii Campionilor. Dupa un meci in care gazdele au avut initiativa si avans chiar de cinci goluri (20-15, min. 29), Cristina Neagu…