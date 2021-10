Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bacau ramane la cota zero puncte, dupa ce a fost invinsa acasa, sambata, cu 26-23 (13-10) de CSM Vaslui la capatul unui joc in care arbitrii mureșeni Nacu și Rucoi au inclinat fraudulos balanța catre echipa lui Armanu Trebuia sa fie meciul primelor puncte din campionat. Și, implicit, al relansarii…

- Apropiate geografic, dar și de situația cenușie din clasament, CSM Bacau și CSM Vaslui se vor lupta sambata pentru primele puncte ale sezonului. „CSMeii” lui Sandu Iacob vin dupa o infrangere cu 33-31 la Suceava, intr-un joc in care, pentru prima data de la startul campionatului, au putut conta pe o…

- Cea de-a doua etapa a Ligii Zimbrilor s-a derulat sub semnul echipelor vizitatoare. Din cele șase jocuri (partida HC Dobrogea Sud- HC Buzau a fost amanata, constanțenii fiind angrenați in Liga Europeana, competiție in care au obținut calificarea in turul 2), nu mai puțin de patru au fost adjudecate…

- Sambata, la debutul acasa in campionat, CSM Bacau primește vizita campioanei Dinamo București, intr-un meci care va incepe la ora 12.00. Accesul publicului in Sala Sporturilor este gratuit, dar se va face in baza protocolului medical anti-Covid Dupa Steaua, Dinamo. La mai puțin de o saptamana dupa infrangerea…

- Steaua București- CSM Bacau 35-29 (16-13) Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau a inceput cu o infrangere ediția 2021-2022 a Ligii Zimbrilor. Duminica, in etapa de debut a campionatului, „CSMeii” au cedat cu 35-29 (16-13) partida susținuta pe terenul Stelei București. Cu probleme de efectiv…

- Revenita de la Baia Mare, unde s-a impus in turneul la care au mai participat gazdele de la Minaur, Potaissa Turda și Poli Timișoara, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau iși va continua seria jocurilor de verificare. De data aceasta, pe teren propriu, in Sala Sporturilor. Clubul bacauan a…

- Cu doua victorii, 26-25 contra gazdelor de la Minaur și 34-25 impotriva Politehnicii Timișoara și un egal, 29-29, in compania vicecampioanei Potaissa Turda, „CSMeii” lui Sandu Iacob și-au adjudecat competiția derulata weekend-ul trecut, in sala Polivalenta „Lascar Pana” In ciuda problemelor financiare…

- La o saptamana de la reluarea pregatirilor, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau așteapta OK-ul financiar pentru parafarea primelor transferuri: cele ale lui Florin Dospinescu, Georgel Costea și Teimuraz Orjonikidze. „Suntem in tratative avansate cu acești jucatori și speram ca, odata cu deblocarea…