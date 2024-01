Handbal masculin: CS Minaur Baia Mare învinge pe CSM Sighișoara în meci amical Sambata dupa-amiaza, Sala Polivalenta “Lascar Pana” a fost fgazda meciului amical de handbal masculin dintre CS Minaur Baia Mare și CSM Sighișoara. Baimarenii au avut doar 11 jucatori trecuți in raportul de joc. Trei jucatori au fost sau sunt la loturile naționale (Al-Khafadji, Nagy, Cumpanici), iar ceilalți absenți sunt accidentați, in recuperare sau bolnavi (Botea, Bera, Buzogany, Sabou, Vujic, Mollino, Ivanovic și Sincu). Cu toate acestea, Minaur s-a impus cu scorul de 30-27 (17-14), dupa un meci pe care l-a controlat. CSM Sighișoara a ținut steagul sus tot meciul, Minaur nereușind sa se distanțeze… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare incepe anul 2024 cu un meci amical, in compania echipei CSM Sighișoara. Disputa va avea loc sambata, 20 ianuarie, de la ora 15:00, in Sala Polivalenta din Baia Mare. Intrarea este libera. Primul meci oficial va fi in 2 februarie, in deplasare cu HC Buzau, in Liga Zimbrilor. Echipa…

- CS Minaur Baia Mare a pierdut sambata, 9 decembrie, pe teren propriu, meciul cu campioana Dinamo București, scor 37-30 (16-16), care a contat pentru etapa a 14-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. A fost un meci extrem de tensionat atat pe teren, cat și in tribune, dar asta mai ales din cauza celor…

- Echipa masculina de handbal Universitatea Craiova a obținut, sambata, o victorie extrem de frumoasa și de importanta in deplasarea de la Sannicolau Mare. Formația olteana s-a impus cu scorul de 42-40, la capatul unui meci de-a dreptul spectaculos, cu multe goluri, dar și cu tensiunea specifica duelului…

- CS Minaur Baia Mare a invins marți, 28 noiembrie, pe teren propriu, formația Poli Timișoara, scor 30-22 (11-10), intr-un joc contand pentru etapa a 13-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Dupa un inceput de partida in care a luat avans pe tabela, baimarenii au ratat extrem de mult, permițandu-le…

- CS Minaur Baia Mare a invins duminica, 19 noiembrie, pe teren propriu, formația U Cluj, scor 41-37 (20-17), intr-un joc contand pentru etapa a 11-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. A fost un meci cu multe goluri, in care Minaur a trecut de borna 40 puncte pe tabela, dar in care a și primit destul…

- CS Minaur Baia Mare a invins marți, 14 noiembrie, in deplasare, formația CSU Suceava, scor 37-30 (21-16), intr-un joc contand pentru etapa a 12-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Cu mulți jucatori absenți, Minaur a inceput excelent jocul, in minutul 10 conducand cu 8-1. Pana la pauza baimarenii…

- Naționala Romaniei de handbal masculin a ajuns la Podgorica, in Muntenegru. Tricolorii au plecat ieri seara din București, au avut escala la Viena, iar in acesta dimineața, dupa micul dejun au avut deja un antrenament. Maine seara Romania va intalni Muntenegru, in primul amical din acest stagiu de pregatire…