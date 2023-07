Handbal / Final fantastic de turneu! România a câștigat bronzul european la U19 Romania U19 a invins reprezentativa similara a Portugaliei, scor 39-32, și a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de handbal feminin organizat in țara, la Pitești și Mioveni. Prima repriza a fost una foarte buna reușita de fetele noastre, iar diferența pe tabela in favoarea noastra a fost realizata inca din primele 15 minute. Portugalia a incercat sa revina, insa la cabine s-a intrat cu un avantaj de cinci goluri in favoarea Romaniei, scor 18-13. In partea secunda am adus un plus de agresivitate, ceva mai multa inspirație intre buturi, iar avansul a ramas intr-o zona sigura. Ultimul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

