- Echipa italiana AC Fiorentina a incheiat la egalitate duminica, in deplasare, scor 1-1, intr-un meci al etapei a 36-a din Serie A, potrivit news.ro.La Torino, AC Fiorentina a deschis scorul in minutul 48 prin proaspatul intrat Luka Jovic. Gazdele au egalat prin Antonio Sanabria, in minutul 66, iar…

- Ciclistul francez Romain Gregoire, in varsta de 20 de ani, a castigat Cursa de patru zile de la Dunkerque, la finalul etapei a 6-a (ultima), desfasurata duminica in nordul Frantei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Gregoire, component al echipei Groupama-FDJ l-a devansat cu 13 secunde pe danezul…

- Ministrul Federal de Interne al Austriei, Gerhard Karner, aflat in vizita la Bucuresti, a declarat miercuri ca nu poate sa ofere o data privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen."Permiteti sa va repet mesajul pe care l-am transmis de ce nu am putut sa votez pe 8 decembrie pentru aderarea Romaniei…

- Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizata cu suportul celor de la Direcția Analitica a Inspectoratului Național de Investigații, in comun cu ofițerii de urmarire penala a Inspectoratului de poliție Ciocana, sub conducerea procurorilor mun. Chișinau- oficiul Ciocana, au efectuat acțiuni…

- Dupa ani de zile in care la Bistrița s-au intamplat doar recitaluri cu arii celebre din opere – vom avea parte și de un spectacol de opera integral, a povestit Gavril Țarmure, managerul Centrului Cultural Municipal. Directorul operei din București și fostul ministru al Culturii au venit la Bistrița,…

- Bistrița se dezvolta de la o zi la alta, iar proiectele care sunt deja in implementare, plus cele care urmeaza sa fie implementate vor pune orașul pe lista celor care care știu sa foloseasca banii europeni pentru cetațeni. Gazeta de Bistrița a vorbit cu primarul Ioan Turc despre planurile care vor schimba,…