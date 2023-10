Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Mioveni a reușit o victorie in fața echipei CS Minaur Baia Mare in cadrul etapei cu numarul 5 din Liga Florilor MOL, meci gazduit de Sala Polivalenta din Mioveni ieri, 23 septembrie. Etapa 5 CSU Știința București – SCM Universitatea Craiova: 24-35 Gloria Bistrița – Magura Cisnadie: 35-25 Dacia…

- Echipa feminina de handbal SCMU Craiova a obținut un nou succes frumos in Liga Florilor, scor 35-24 cu Știința București, intr-un meci din etapa a 5-a. Formația olteana a controlat disputa cap-coada și și-a demonstrat superioritatea valorica pe tot parcursul celor 60 de minute. De partea cealalta, „micuța“…

- Echipa feminina de handbal SCMU Craiova are parte de un meci destul de accesibil in etapa a 5-a din Liga Florilor. Formatia pregatita de Bogdan Burcea va juca sambata, de la ora 13.00, in deplasare cu Stiinta Bucuresti, singura grupare din campionat care nu a obtinut vreun punct pana in prezent. In…

- SCMU Craiova se va deplasa in acest weekend la Bistrita, pentru unul dintre cele mai tari meciuri ale etapei a treia . Partida este programata sambata, de la ora 17.00, iar gandurile trupei lui Bogdan Burcea sunt marețe. Florentina Stanciu și Katarina Krpez au oferit un scurt interviu pentru clubul…

- SCMU Craiova a inceput destul de bine noul sezon al Ligii Florilor, cu o victorie si o remiza in primele doua runde, iar acum ambitiile clubului si ale jucatoarelor au crescut considerabil. Formatia pregatita de Bogdan Burcea se va deplasa in acest weekend la Bistrita, pentru unul dintre cele mai tari…

- CS Minaur Baia Mare a pierdut partida disputata cu Rapid București, in 2 septembrie, in Sala „Rapid”, joc din cadrul etapei a doua din Liga Florilor MOL. Minaur bifa o victorie in prima etapa, in timp ce Rapid suferea o infrangere. Acum lucrurile nu au mai stat așa bine pentru fetele noastre, care au…

- Formatia feminina de handbal SCMU Craiova se pregateste de debutul in noua editie de campionat a Ligii Florilor. In runda inaugurala, fetele lui Bogdan Burcea si Florentina Stanciu vor evolua in deplasare, pe terenul echipei CS Dacia Mioveni. Disputa va avea loc miercuri, de la ora 17.30, in Sala „Mioveni“.…