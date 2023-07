HANDBAL | CSM Vaslui a cedat în primele amicale TESTE… Dupa mai bine de doua saptamani de pregatire, handbaliștii de la CSM Vaslui au susținut primele amicale in noua formula. La finele saptamanii trecute, trupa pregatita de Raul Fotonea a disputat o „dubla” amicala, in deplasare, cu HC Buzau, ambele meciuri fiind pierdute: 26-33 și 27-29. Echipa masculina de handbal a CSM Vaslui a […] Articolul HANDBAL | CSM Vaslui a cedat in primele amicale apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

