Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 7 handbaliste de la CS Minaur au fost convocate la loturile naționale pentru meciurile care urmeaza pe final de luna, respectiv inceput de luna martie. Pentru Naționala Romaniei, in perioada 26 februarie – 5 martie, va avea un stagiu de pregatire centralizata la Bistrița, unde se vor…

- CS Minaur s-a impus azi, 5 februarie, pe teren propriu, in fața celor de la CSM SLatina, scor 32-23, la finalul unui meci in care baimarencele au condus ostilitațile. Partida de azi a contat pentru etapa a 15-a din Liga Florilor MOL, a doua din retur. Etapa 16. Duminica, 12 februarie: CSM Galați – CS…

- Duminica seara, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Universitatea Craiova, din cadrul primei etape a re turului Ligii Florilor MOL (etapa 14). Ne-am temut de acest meci, dar nu mai mult decat altele, pentru ca Liga Florilor chiar este o competiție…

- Continua sa vina jucatori noi la CS Minaur Baia Mare. Ultimul transfer anunțat de clubul baimarean este cel al lui Senad Jarovic. El joaca pe post de atacant, jucatorul evoluand pana acum la echipe precum Petrolul Ploiești, Sloboda, Trnava, Sonderjyske sau Domzale. Dragoș HOJDA The post CS Minaur și-a…

- CS Minaur Baia Mare a anunțat azi ca se desparte de trei dintre jucatorii sai. Este vorba despre Gabriel Oița, Cassama Muacir și Kevin Bakare, clubul mulțumindu-le pentru perioada petrecuta la clubul din Baia Mare. Gabriel Oița a bifat 37 de meciuri, Cassama Muacir 17 meciuri și Kevin Bakare a jucat…

- Minaur a pierdut jocul cu SCM Gloria Buzau zilele trecute la doar un singur gol diferența. Asta deși Minaur a condus ostilitațile și totuși… Acum conducerea CS Minaur Baia Mare a depus un memoriu la Federația Romana de Handbal in care a prezentat, in ordine cronologica, toate greșelile de arbitraj din…

- Echipa de handbal masculin CS Minaur are trei deplasari consecutive in perioada care urmeaza. Primul joc in deplasare va fi maine, 26 noiembrie, la Oradea. Minauriștii vor juca in sala „Antonio Alexe” impotriva echipei CSM Oradea. Minaur vrea sa ramane in partea de sus a clasamentului, astfel ca in…