Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala a Romaniei a caștigat ieri, scor 33-30, duelul contra Israelului din primul tur al calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2023. Roland Thalmaier a inscris de 6 ori, Gabi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Jucatorii Potaissei au marcat 14 goluri in „dubla” cu Turcia de la Trofeul „Carpați” ce s-a desfașurat la Cluj Napoca, in sala „Horia Demian”. Alex Ghivil a debutat in meciul de luni, reușind sa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași continua seria micro-expozițiilor „Piese de excepție din colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei”, prezentand vizitatorilor, in perioada 22 decembrie 2021 – 20 martie 2022, la Palatului Culturii din Iași, o piesa extrem de rara in colecțiile din Romania: colierul…

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 32-31, in fața celor de la CSM Vaslui, in ultima partida din deplasare din acest an. Cum era de așteptat, partida a inceput extrem de echilibrat. Primii care... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Olandei, campioana en titre, cu 31-30 (17-14), joi seara, la Castello, in primul sau meci din Grupa principala II a Campionatului Mondial din Spania. Romania a pierdut la limita dupa ce a facut cel mai bun joc al sau la acest turneu final.Tricolorele…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, marti, in ultimul meci din grupa preliminara C a Campionatului Mondial din Spania, de campioana europeana Norvegia, scor 33-22 (17-11). Tricolorele incheie pe locul 2 in clasamentul final al grupei C si merg mai departe cu doar 2 puncte.…

- FIFA a delegat brigada de arbitri care va conduce partida Liechtenstein - Romania, ultima pentru „tricolori” in aceasta camapanie a preliminariilor Campionatului Mondial. Romania joaca in deplasare cu Liechtenstein de la ora 19:00, in ultimul meci din preliminariile CM 2022. Partida e liveTEXT pe GSP.ro…

- Forumul de guvernanța a Internetului (Moldova Internet Governance Forum - MIGF) va avea loc la Chișinau in perioada 19-20 octombrie. La eveniment vor participa reprezentanți ai agențiilor guvernamentale, organizațiilor internaționale, neguvernamentale și experți in domeniul afacerilor digitale, companiilor…