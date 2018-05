Hamburg este primul oras german care introduce interdictii pentru masinile diesel In cateva zile, Hamburg va deveni primul oras german care introduce restrictii pentru masinile diesel cu norma inferioara celei Euro 6.



Momentan, interdictia se va aplica doar pe doua strazi din cartierul Altona, intrand in vigoare la finele lunii, in 31 mai.



Este vorba despre strada Stresemannstrasse, restrictia aplicandu-se pe 1,6 km, fiind interzisa circulatia vehiculelor diesel de 3,5 tone sau mai grele de atat; si strada Max-Brauer-Allee, restrictie aplicata pe 580 de metri ce include toate diesel-urile care nu sunt Euro 6.



In oras au fost instalate deja 100

Sursa articol si foto: business24.ro

