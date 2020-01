Miscarea islamista Hamas a confirmat participarea la o intalnire 'de urgenta' marti a conducerii palestiniene la Ramallah, in Cisiordania, convocata cu privire la planul de pace american pentru Orientul Mijlociu, transmite AFP. Planul de pace urmeaza sa fie prezentat marti de presedintele american Donald Trump, la ora 17.00 GMT, adica 19.00 in Israel si in teritoriile palestiniene. Trump i-a primit luni la Washington pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, 'prietenul' sau, si pe liderul opozitiei israeliene, Benny Gantz. La Ramallah, presedintele Autoritatii Palestiniene,…