Stiri pe aceeasi tema

- Ca raspuns la atacurile lansate de militantii palestinieni in orasele din sudul si centrul tarii, Israel a demarat operatiunea Sabia de Otel, o operatiune militara de retaliere. In numai cateva ore, contraatacul israelian a provocat sute de morti si mii de raniti in Fasia Gaza. Ca raspuns la atacurile…

- Israelul si Fasia Gaza au intrat din nou in razboi sambata, dupa ce aripa militara a miscarii islamiste palestiniene Hamas a lansat o ofensiva surpriza, lansand mii de rachete si infiltrand luptatori pe teritoriul israelian pe uscat, pe mare si pe calea aerului, relateaza AFP si DPA.

- Hamas terorizeaza Israelul de ani de zile. Ioana Dumitrescu și Mihai Florea au realizat un reportaj despre viața la granița cu Gaza, in 2007. Lucrurile nu s-au schimbat de atunci decat din rau in mai rau.

- Asta poate fi alianta care, cu siguranta, ar inspaimanta o lume intreaga. Hezbollahul felicita Hamas dupa ce a declansat Iadul in Israel. Bratul armat al Hamas a anuntat sambata ca a declansat operatiunea „Potopul Al-Aqsa” impotriva Israelului si ca a lansat peste 5.000 de rachete dinspre Fasia Gaza.…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat sambata declansarea unei operatiuni – „Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. „Am decis sa punem capat tuturor…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a lansat trei atacuri asupra Fasiei Gaza, dupa violentele izbucnite in timpul unui protest la granita in timpul caruia 28 de palestinieni au fost raniti de tiruri israeliene, potrivit unor surse palestiniene din domeniul sanitar, transmite AFP, citat de news.ro.Aceste…

- TaurNativilor din Taur luna august va rezerva surprize minunate in viața de familie! Este momentul perfect pentru a avea grija de casa ta. Acorda atenție fiecarui detaliu! Incetul cu incetul, te vei elibera de problemele care te fac sa te simți inconfortabil in preajma celor mai apropiați. FecioaraFecioara…