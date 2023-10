Hamas. Ostaticii israelieni în Gaza vor fi uciși, ca reacţie la raidurile israeliene! Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. „De fiecare data cand oamenii nostri vor fi luati ținta fara avertisment, aceasta va avea ca rezultat executia unuia dintre ostaticii civili”, a indicat bratul armat al Hamas, Brigazile Al-Qassam, intr-un comunicat. „Nicio negociere” nu este posibila in acest moment cu Israelul atat timp cat continua ostilitatile, a declarat, de asemenea, un responsabil al miscarii palestiniene Hamas, cu sediul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Stiri pe aceeasi tema

