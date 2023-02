Stiri pe aceeasi tema

- Pisa, formația romanilor Adrian Rus, Marius Marin și Olimpiu Moruțan, o infrunta astazi, de la ora 21:30, pe Venezia, in runda cu numarul 25 din Serie B. Reporterul GSP Alex Barbu va fi prezent la meci și va transmite cele mai importante informații. Pisa - Venezia, live de la ora 21:30 Click AICI pentru…

- Meciul dintre U Cluj și Rapid, de vineri, 27 ianuarie, a fost macat de gafa din minutul 66, cand centralul Marian Barbu nu a dat penalty. Brigada VAR, Radu Petrescu și Vlad Barleanu, a confirmat decizia arbitrului.In minutul 66, la duelul dintre mijlocașul Razvan Onea și Dorinel Oancea, ultimul a intrat…

- Atacantul lui Standard Liege, Denis Draguș (23 de ani), ar putea ajunge in Serie B, la Genoa, la schimb cu polonezul Buksa. Draguș a reușit 4 goluri in cele 18 meciuri disputate in acest sezon in Belgia. Dupa Pisa, care-i are in lot pe Olimpiu Moruțan, Marius Marin și Adrian Rus, un alt club din Serie…

- GSP.ro va ține la curent cu evoluțiile romanilor din strainatate in acest weekend. Moruțan și Marius Marin, integraliști in Serie B Cu Olimpiu Moruțan (23 de ani) și Marius Marin (24) integraliști, Pisa a remizat in deplasarea de la Como, 2-2, in etapa 21 din Serie B. La oaspeți, stoperul Adrian Rus…

- Olimpiu Moruțan, 22 de ani, a inscris din nou in Serie B, in infrangerea suferita de Pisa cu Cittadella, 1-2. Romanul a redus din diferența pentru gazde, care n-au reușit insa sa obțina vreun punct din duelul de azi. Cu Moruțan și Marius Marin titulari, plus Adrian Rus pe banca, Pisa pleca din postura…

- Echipa italiana Genoa, cu Radu Dragusin si George Puscas titulari, a pierdut duminica, pe teren propriu, scor 0-1, meciul cu formatia Cittadella, in etapa a 15-a din Serie B. Pisa a facut doar egal la Bari, iar Adrian Rus a luat un cartonas rosu, potrivit news.ro.Pisa a terminat la egalitate cu Bari,…

- Olimpiu Morutan a inceput ca titular meciul cu Ternana si nu a dezamagit. Mijlocasul roman a a oferit pasele decisive la golurile unu si trei ale Pisei, si a stat la originea golului doi, intr-un meci castigat de gazde cu scorul de 3-1. Morutan a fost inlocuit in minutul 86 cu Adrian Rus. Marius…

- Romania a invins Republica Moldova la fotbal, in mediul amical care s-a disputat in seara zilei de duminica, 20 noiembrie 2022. Meciul s-a jucat pe Stadionul Zimbru din Chișinau și a fost caștigat de Romania cu 5-0. Autorii golurilor au fost Olimpiu Moruțan (9), Denis Draguș (41), Alexandru Cicaldau…