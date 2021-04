Stiri pe aceeasi tema

- Noul edil al Primariei Comunei Bolbosi le-a cerut functionarii sa respecte programul de lucru de opt ore. Multi dintre ei plecau acasa dupa cel mult patru ore de munca. „Multi localnici se plangeau de aceasta situatie. Adica veneau la ora 9.,00 la serviciu si la 11,00-12,00 mergeau acasa sa manance,…

- Fanii „Fast & Furious” vor trebui sa aștepte puțin mai mult pana vor vedea urmatorul film din serie. Universal amana din nou „F9”, cel de-al noualea film din franciza de acțiune, impingand lansarea filmului in perioada 28 mai – 25 iunie. Filmul, care il are in rolul principal pe Vin Diesel in rolul…

- Alexandra Stan, proaspat intoarsa de la SURVIVOR ROMANIA, a fost invitata lui Bogdan și Ionuț in noua rubrica „Apropo de Nimic”. Artista ne-a povestit faptul ca JADOR este departe de ceea ce am putea sa ințelegem noi la televizor, ca este extrem de „nesimțit și necivilizat”și ca nu ar merita sa caștige,…

- Serena Williams face echipa cu fiica ei pentru o campanie a unui brand de incalțaminte. Alexis Olympia Ohanian, care are trei ani, pozeaza ca un adevarat model alaturi de mama ei. Cele doua apar in costumații identice, cum ar fi salopete mulate negre și rochii albe. View this post on Instagram A…

- Romania va ajunge, azi, la 1.000.000 de persoane vaccinate anti-Covid cu cel puțin doza. Autoritațile așteapta, in aceasta luna, doua milioane și jumatate de seruri. Din 15 martie, se va schimba modalitatea de programare. Potrivit secretarului de stat Andrei Baciu, in momentul in care vor ajunge doze…

- Instagram a lansat astazi o noua funcție. Aceasta se numește Instagram Live Rooms și va permite live-uri cu cel mai patru persoane, dublu fața de posibilitațile de acum. „Astazi, va prezentam Live Rooms, oferindu-va posibilitatea de a intra in direct pe Instagram cu maximum trei persoane. Anterior,…

- Vesti bune pentru fanii Bridgerton. Producatorul serialului, Chris Van Dusen, devenit un fenomen peste noapte, a anuntat ca serialul va avea 8 sezoane. Bridgerton a fost urmarit deja de peste 64 de milioane de telespectatori in doar o luna de la lansare, devenind al cincilea mare succes in termeni de…

- In cazul unui succes la rejudecarea cazului pentru partea americana, Assange (49 de ani) ar putea fi trasnsferat in SUA, unde ar putea fi condamnat la o sentința maxima de 175 de ani de inchisoare. Sunt 17 capete de acuzare pentru spionaj și inca una de utilizare defectuoasa a conputerului. Partenera…