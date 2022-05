Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți a tablourilor principale de la Roland Garros a avut loc in aceasta seara. Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) are o misiune ușoara in primul tur. Turneul de la Roland Garros este programat intre 22 mai și 5 iunie Adversarele romancelor din primul tur de la Roland Garros 2022: Irina-Camelia…

- Tragerea la sorți a tablourilor principale de la Roland Garros are loc ACUM, liveVIDEO pe GSP.ro. Romania are in acest moment 6 jucatoare calificate, iar Mihaela Buzarnescu (34 de ani, 118 WTA) va juca maine in finala calificarilor. ...

- Multe dintre jucatoarele importante au ramas in Statele Unite, dupa terminarea primei parti din sezonul de hard. Pentru ca, la Charleston, tocmai a inceput o competitie importanta care marcheaza trecerea pe zgura.

- Al 2-lea mare turneu american al lunii martie a inceput și aduce in joc nume uriașe, iar atenția tuturor este spre duo-ul celor mai in forma jucatoare din Romania, Halep și Cirstea! Urmarește pe Betano cele mai tari lovituri de la Miami, acolo unde te așteptam cu Streaming LIVE, Cote Maxime (marja 0%)…

- Simona si Sorana se vor infrunta, diseara (dupa ora 21.00, Digi Sport 2), pentru un loc in sferturile turneului de la Indian Wells. Va fi al doilea cel mai important duel din istoria recenta a tenisului feminin din tara.

- Jucatoarea letona Jelena Ostapenko, locul 21 in topul WTA, care a eliminat-o in semifinale pe Simona Halep , a castigat sambata turneul de categorie WTA 500 de la Dubai, dupa ce a trecut de rusoaica Veronika Kudermetova, transmite News.ro . Jelena Ostapenko a invins-o in finala pe sportiva din Rusia…