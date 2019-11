Stiri pe aceeasi tema

- Turneul Campioanelor isi va desemna, in acest weekend, invingatoarea. Detinatoarea trofeului Elina Svitolina (8 WTA) e deja calificata in careul de asi dupa doua victorii in doua partide.

- SIMONA HALEP - BIANCA ANDREESCU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Simona Halep o va intalni pe Bianca Andreescu in primul sau meci la Turneul Campioanelor 2019, jucat la Shenzen. Meciul va incepe nu mai devreme de ora 14:00, ora Romaniei. SIMONA HALEP - BIANCA ANDREESCU LIVE VIDEO ONLINE…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina a invins-o pe Karolina Pliskova (Cehia) cu 7-6 (12), 6-4, luni, in primul meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor, care are loc la Shenzhen (China). Svitolina, care a castigat anul trecut ultima editie a Turneului Campioanelor gazduita…

- ​Organizatorii competiției de la Shenzhen au anunțat, vineri, programul primelor partide din cadrul Turneului Campioanelor (27 octombrie - 3 noiembrie). Simona Halep o va întâlni în prima sa partida din Grupa Violet pe Bianca Andreescu, luni, în a doua partida a zilei, nu înainte…

- Cu premii istorice si cu o infrastructura impresionanta, e lesne de inteles cum Shenzhen (populatie: 13 milioane de oameni) a ajuns gazda Turneului Campioanelor pentru urmatorii zece ani, fiind preferat inaintea altor orase importante precum Praga, Manchester si Singapore.

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, locul 4 WTA, a devenit a saptea jucatoare calificata la Turneul Campioanelor de la Shnezhen (27 octombrie - 3 noiembrie).Svitolina a castigat editia trecuta a competitiei, ultima care s-a desfasurat la Singapore, dupa ce a invins-o, cu scorul de 3-6,…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, detinatoarea trofeului, a devenit a saptea sportiva care si-a asigurat prezenta la Turneul Campioanelor, care va avea loc la Shenzhen (China), intre 27 octombrie si 3 noiembrie, potrivit site-ului WTA. Svitolina, care a cucerit trofeul la…

- Karolina Pliskova a depasit-o pe Simona Halep. Prima jucatoare calificata la Shenzhen a fost Ashleigh Barty, 1 WTA. In clasamentul pe 2019, Simona Halep a cazut pe locul al treilea, dar si este aproape sigura de prezenta la Shenzhen. Turneul Campioanelor se muta din acest an de la Singapore…