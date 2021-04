Stiri pe aceeasi tema

- Sapte membri ai clerului catolic, printre care doi francezi, au fost rapiti duminica in Haiti, a facut cunoscut purtatorul de cuvant al Conferintei episcopilor din aceasta tara saraca din Caraibe prada unei puternice insecuritati, noteaza AFP preluat de agerpres. Grupul, din care fac parte o calugarita…

- Sapte membri ai clerului catolic, printre care doi francezi, au fost rapiti duminica in Haiti, a facut cunoscut purtatorul de cuvant al Conferintei episcopilor din aceasta tara saraca din Caraibe prada unei puternice insecuritati, noteaza AFP. Grupul, din care fac parte o calugarita si un preot francez,…

- Sapte membri ai clerului catolic, printre care doi francezi, au fost rapiti duminica in Haiti, a facut cunoscut purtatorul de cuvant al Conferintei episcopilor din aceasta tara saraca din Caraibe prada unei puternice insecuritati.

- Ministrul de Interne a spus ca este inadmisibil ca Poliția sa nu ia nicio masura in acest caz. Bode a amintit ca, dupa cazul ”Onești”, a cerut reanalizarea tuturor plangerilor care conțin elemente de amenințare cu violența depuse in ultimii doi ani la Poliție. ”Daca acum, dupa aceasta tragedie (de la…

- Femeia care a produs, sambata, in zona Andronache din Capitala, accidentul rutier soldat cu decesul a doua fete a fost retinuta pentru 24 de ore, a informat, luni, Brigada Rutiera a Capitalei. "Urmare a accidentului din data de 27 februarie, care a avut pe strada Mentiunii, din sectorul 2, soldat cu…

- Grupul de Acțiune Locala Timișoara are la dispoziție peste un milion de euro pentru a fi folosiți in vederea creșterii calitații activitaților educaționale. In acest moment se afla in dezbatere publica Ghidul Solictantului pentru Masura 5 – Infrastructura Educaționala. Suma disponibila este 1,15 milioane…

- CHIȘINAU, 7 feb – Sputnik. Poliția spune ca zeci de oameni le-au scris ca vor sa ajute micuța abandonata, dar și cei care presupun ca au vazut mama impreuna cu fetița. © Sputnik / Anatolii KiriakUn copil de trei ani a cazut in gol de la etajul trei"Va mulțumim și vom transmite mesajele voastre…

- Poliția a identificat cel puțin unul dintre tik-tokerii care, acum doua zile, au intrat cu BMW-urile pe aleele din Parcul „Valea Trandafirilor” din sectorul Botanica al Capitalei. Audiat la Inspectoratul de Poliție Botanica, acesta a spus ca a vrut sa faca „un video pentru Tik-Tok” și ca regreta fapta.…