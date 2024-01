Haine contrafăcute care imitau firme celebre, descoperite într-un magazin din Câmpeni. Polițiștii le-au confiscat Haine contrafacute care imitau firme celebre, descoperite intr-un magazin din Campeni. Polițiștii le-au confiscat Peste 150 de articole vestimentare, contrafacute, au fost confiscate de polițiști, dintr-un magazin din Campeni. Hainele au fost ridicate de oamenii legii, iar in urma descoperirii s-a facut și un dosar penal. In total este vorba despre un prejudiciu in valoare de 10.304 lei. Cazul a fost facut public de reprezentanții IPJ Alba, in buletinul […] Citește Haine contrafacute care imitau firme celebre, descoperite intr-un magazin din Campeni. Polițiștii le-au confiscat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii specializați in arme, explozivi și substanțe periculoase au indisponibilizat peste 100 de kilograme de articole pirotehnice Miercuri, 20 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat un control la o societate comerciala din localitatea…

- Cum s-a terminat cazul unui batran de 71 de ani care a furat patru jardiniere din Blaj. Unde le-au descoperit polițiștii Aventura penala a unui barbat de 71 de ani a ajuns la final. Acesta a fost cercetat mai bine de un an, dupa ce a furat patru jardinere de flori, din Blaj. Jardinierele cu flori au…

- Dramele consumatorilor de droguri: Cazul unui barbat din Alba aflat in sevraj. A spart un magazin pentru a fura prenadez Dramele consumatorilor de substanțe stupefiante sunt adesea dureroase. Un astfel de caz a fost judecat de magistrații din Aiud. Este vorba despre un dosar de furt calificat, care…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul GN Mangalia si Punctul Politiei de Frontiera Ostrov au descoperit, intr un autoturism inmatriculat in Polonia si un microbuz inmatriculat in Republica Moldova, 260 de parfumuri si 97 perechi incaltaminte sport, inscriptionate cu numele unor marci…

- Amenzi de aproape 30.000 de lei, 7 permise reținute și 19 infracțiuni descoperite de polițiștii din Alba: Bilanțul acțiunilor din ultimele 24 de ore Amenzi de aproape 30.000 de lei, 7 permise reținute și 19 infracțiuni descoperite de polițiștii din Alba: Bilanțul acțiunilor din ultimele 24 de ore In…

- Politistii de frontiera de la Calafat au descoperit, in urma unui control facut la un camion, mai multe cutii de carton care contineau parfumuri, articole vestimentare, incaltaminte si marochinarie, toate purtand insemnele unor branduri de lux si care prezentau suspiciuni de contrafacere. In cazul in…

- Amenzi de aproape 45.000 de lei date de polițiștii din Alba, in doua zile. Care au fost principalele abateri descoperite Polițiștii din Alba au dat amenzi in valoare de aproape 45.000 de lei, in urma unor acțiuni derulate in zilele de 13 și 14 octombrie. Reprezentanții poliției susțin ca au fost legitmate…

- Șofer depistat sub influența substanțelor interzise, pe strazile din ALBA Șofer depistat sub influența substanțelor interzise, pe strazile din ALBA La data de 6 octombrie 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii Serviciului Rutier, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii rutieri din Campeni, au oprit,…