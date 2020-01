Stiri pe aceeasi tema

- Traim din ce in ce mai conectați in lumea virtuala insa suntem mai singuri ca niciodata. Alaturi de stress, singuratatea afecteaza din ce in ce mai mulți oameni la nivel global, indiferent de statutul social.

- De unde atata teama de magistrați? Judecatorii și procurorii dispun in Romania de putere nelimitata, de parca ar fi niște dumnezei coborați pe Pamant pentru a imparți discreționar dreptatea printre pacatoșii prea speriați ca sa ridice privirile aplecate. Traim in teroare fiindca noi alegem sa ne inchinam…

- Legendarul artist american Kirk Douglas, unul dintre starurile cele mai populare și mai influente in cinematografie in anii 1950 - 1960, a implinit, luni, 103 ani, fiind cel mai longeviv actor din istorie.

- Scriitorul Mircea Cartarescu va deschide cea de-a treia editie a festivalului de conferinte Despre lumea in care traim, care se va desfasura intre 22 si 26 februarie 2020 la Ateneul Roman. Printre invitatii celei de-a treia editii a festivalului se mai numara Germina Nagat, Cristian Muresan, Alexandra…

- Legendarul Ivan Patzaichin implineste, astazi, 70 de ani! Luni, intr-un club din București, fostul mare sportiv a fost sarbatorit, in avans, de catre reprezentanții asociației care-i poarta numele.

- Duminica alegerilor a fost ceva mai tensionata decat campania electorala, dar adevarata savoare a zilei a facut-o Tetelu și ineditul lui maraton de pe Libertatea.ro. Pe tot parcursul zilei, la Maratonul Libertații lui Tetelu, au participat super-invitați, care au facut super-show, au lansat super-idei…

- Un cunoscut cantareț de manele de la noi a trecut prin clipe de panica duminica seara, atunci cand a fost nevoit sa sune la 112 pentru a cere ajutor pentru fiul lui, un baiețel de cațiva anișori.

- Julia Roberts a implinit 52 de ani, dar nu-și arata nici pe departe varsta. Este la fel de atragatoare ca in vremea cand facea furori cu filmul "Pretty Woman". Julia Robert este nu doar una dintre cele mai talentate actrițe de la Hollywood, ci și una dintre vedetele care au reușit sa capteze atenția…