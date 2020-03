Spre deosebire de cele doua scrutinuri anterioare, desfasurate pe vremea cand premierul mai era inca doar suspectat de diverse delicte, Netanyahu a candidat la alegerile pentru Knesset de luni - al treilea scrutin din ultimul an - ca un om pus sub acuzare pentru mita, frauda si abuz de incredere in trei cazuri separate. Asta inseamna ca milioane de israelieni au votat un candidat acuzat ca a comis niste delicte.