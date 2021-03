Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul norvegian Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) a devenit, marti, cel mai tânar jucator care marcheaza 20 de goluri în Liga Campionilor, la vârsta de 20 de ani si 231 de zile, informeaza lequipe.fr.Precedentul record îi apartinea atacantului francez al echipei…

- Erling Braut Haaland (20 de ani) a marcat o „dubla” in partida Borussia Dortmund - FC Sevilla, scor 2-2, in manșa retur din optimile Ligii Campionilor, iar starul norvegian a ajuns la 20 de goluri in primele 14 meciuri la „masa bogaților”. La doar 20 de ani, Erling Haaland a ajuns la 20 de reușite in…

- Borussia Dortmund va putea conta pe atacantul sau vedeta Erling Haaland in meciul de marti cu Sevilla FC, din returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, insa fundasul stanga Raphael Guerreiro are sanse mici sa joace, scrie luni DPA potrivit Agerpres. Guerreiro nu a putut fi folosit…

- Celebrul agent de jucatori Mino Raiola l-a elogiat pe Erling Haaland, fotbalistul norvegian, de 20 de ani, al echipei Borussia Dortmund, intr-un interviu acordat BBC. Agentul unor fotbalisti ca Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Paul Pogba sau Erling Haaland, Raiola a comentat recentele…

- Noile vedete ale fotbalului mondial, francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) si norvegianul Erling Haaland (Borussia Dortmund), figureaza in echipa ideala a primei manse a optimilor de finala ale Liga Campionilor, stabilita de UEFA dupa meciurile disputate saptamana aceasta. Mbappe,…

- Norvegianul Erling Haaland a fost principalul artizan al victoriei lui Borussia Dortmund pe terenul celor de la Sevilla, scor 2-3, in manșa tura optimilor de finala din UEFA Champions League, noteaza mediafax. Cu o pasa de gol și o dubla reușita in prima repriza, acesta a caștigat meciul practic…

- Antrenorul formatiei Borussia Moenchengladbach, Marco Rose, a promis miercuri ca nu va lua cu el niciun jucator de la actuala sa echipa la final de sezon, cand o va prelua pe Borussia Dortmund, scrie AFP. ''Daca Marco Rose spune ca nu va lua niciun jucator cu el la Dortmund, atunci nu va duce…

- FC Sevilla și Borussia Dortmund se vor infrunta pe 17 februarie, de la ora 22:00, in manșa tur din optimile Ligii Campionilor, iar trupa de pe Signal Iduna Park, aflata la unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani, iși pune speranțele in golgeterul Erling Haaland (20 de ani). Dortmund merge…