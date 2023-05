Stiri pe aceeasi tema

- Erling Haaland (22 de ani), atacantul lui Manchester City, a marcat cu Fulham, scor 2-1, și a ajuns la 34 de goluri in acest sezon de Premier League. Norvegianul a egalat recordul de goluri intr-o singura stagiune de Premier League, deținut de Andy Cole și Alan Shearer. Primul reușea 34 de goluri in…

- Erling Haaland, cu numarul sau incredibil de goluri pentru Manchester City, nu poate fi comparat cu niciun jucator in acest sezon, a declarat marti Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, cu o zi inaintea meciului dintre cele doua echipe, care poate fi decisiv pentru castigarea titlului in Premier League,…

- O noua seara de vis in Champions League. Manchester City și Inter au caștigat prima manșa a sferturilor de finala, dupa ce au invins Bayern Munchen și Benfica Lisabona. Erling Haaland a inscris din nou și este primul jucator din istoria Premier League care a reușit sa ajunga la borna de 45 de goluri…

- Erling Haaland a bifat un nou record urias dupa golul marcat cu Bayern! Haaland a dat si o pasa de gol pentru Bernardo Silva, in victoria pe care City obtinut-o cu Bayern, scor 3-0. Erling Haaland si-a inceput recitalul in minutul 70, cand i-a pasat perfect lui Bernando Silva, la golul de 2-0. Peste…

- Erling Haaland (22 de ani), atacantul norvegian al campioanei Angliei, Manchester City, poate deveni jucatorul care marcheaza cel mai mult, intr-un singur sezon de Premier League. Nordicul a reușit o „dubla” sambata seara, in victoria obținuta de Manchester City pe terenul lui Southampton, scor 4-1,…

- Plecarea lui Graham Potter de la Chelsea a dus la 13 numarul managerilor schimbați de 11 cluburi in acest sezon. Premier League domina la acest capitol Top 5 campionate ale Europei. Cluburile din Premier League nu mai au rabdare cu managerii, pe care au inceput sa-i schimbe tot mai des. ...

- Cu etape bune inaintea finalului de sezon in La Liga, Serie A și Premier League, Betano platește in avans pariurile celor care au mizat ca FC Barcelona va obține titlul in Spania, Napoli se va incorona campioana a Italiei sau ca atacantul norvegian Erling Haaland va obține titlul de golgeter in Premier…

- Erling Haaland a intrat definitiv in istoria lui Manchester City dupa cele cinci goluri marcate in poarta lui Leipzig, in returul optimilor din UEFA Champions League. Atacantul de 22 de ani a facut un meci fabulos si a batut un record care data din 1929. Haaland a ajuns la 39 de goluri in 36 de […]…