Stiri pe aceeasi tema

- Programul alternativ de sustinere a productiilor cinematografice independente cu buget redus FILM+, care se adreseaza tinerilor cineasti din Romania, Serbia, Bulgaria si Republica Moldova, lanseaza apelul de proiecte pentru cea de-a V-a editie (2020 - 2021). Potrivit unui comunicat transmis…

- Agentia de marketing si PR Positive Communication lanseaza Rise Up, primul curs de imagine pentru afaceri antreprenoriale din Romania. Cursul incepe ladata de 19 iunie 2020 si se adreseazaatat antreprenorilor care detin o afacere la inceput de drum, cat si celor care au in plan sa isi lanseze afacerea…

- FC Voluntari a invins, miercuri, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa FCSB, intr-un meci amical, primul din Romania dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit news.ro.Potrivit gsp.ro, atacantul macedonean Marko Simonovski si mijlocasul Mihai Capatana au marcat golurile, in repriza…

- Dintre aceștia, 117 persoane au prezentat suspiciunea unui cancer, urmare a rezultatelor obținute, ceea ce dovedește o creștere semnificativa a incidenței, de aproximativ 12%; una dintre cele mai recente statistici in domeniu data publicitații arata ca, la nivel mondial, la ora actuala sunt 4,8% cazuri…

- Presedintele Klaus Iohannis declarat miercuri dupa ce CSAT a discutat Strategia Nationala de Aparare a Tarii pentru 2020 – 2024, ca documentul vizeaza, pe langa aparare, politica externa, ordinea publica, educatia, sanatatea, economia, mediul, securitatea energetica sau cea cibernetica si ca…

- In cadrul unei dezbateri organizate de Biroul Parlamentului European in Romania, eurodeputatii Siegfried Muresan (PPE), Carmen Avram (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor) si Dacian Ciolos (Renew Europe) vor prezenta exemple concrete de masuri de sprijin in interesul cetatenilor si importanta…

- SuperTeach, programul dedicat transformarii de mentalitați in educație, a anunțat lansarea primei conferințe online pentru profesorii din Romania, care va avea loc sambata, 9 mai, intre orele 9.30 –17.00, pe o platforma dedicata. Conferința va fi gratuita. Plecand de la tema”Ce pot face pentru mine…

- Campionatul din Belarus este singurul din Europa in care se mai joaca fotbal, restul ligilor fiind suspendate momentan din cauza pandemiei de coronavirus. Incepand din acest weekend, liga din Belarus va putea fi urmarita la televizor și in Romania. Look Plus este postul TV care va transmite cele mai…