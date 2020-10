Printr-o Ordonanța de Urgența adoptata miercuri seara, Guvernul Romaniei a decis inființarea Compartimentului Suport COVID – 19 in cadrul Unitații de Primiri Urgențe de la Spitalul „Profesor Dr. Dimitrie Gerota” din București. Totodata, s-a decis și suplimentarea personalului de specialitate. Conform documentului, s-au hotarat modificari la Spitalul de Urgența „Profesor Dr. Dimitrie Gerota” București, prin inființarea Compartimentului Suport COVID – 19, in cadrul secției Unitatea de Primiri Urgențe. Compartimentul este prevazut cu 200 de posturi de medici specialiști și medici rezidenți an IV…