Guvernul și-a demonstrat “incompetenţa”. Un greu din PSD se revoltă Acesta sustine ca Guvernul Orban si-a demonstrat, "inca o data", "incompetenta" si "diletantismul", in conditiile in care CCR a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de actualul Executiv privind dublarea alocatiilor de stat pentru copii, iar premierul afirma ca "nu va tine cont" de aceasta decizie. "Cinismul si ipocrizia Guvernului Orban la cote maxime! Orban nu vrea sa dubleze alocatiile copiilor! Astazi, CCR a facut dreptate si-a decis cu unanimitate de voturi ca legea dublarii alocatiilor copiilor, initiata si adoptata de parlamentarii PSD, este constitutionala.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

