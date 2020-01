Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul si-a angajat raspunderea in fata parlamentului pentru proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Premierul Ludovic Orban considera ca mecanismul de alegere a primarilor trebuie sa permita cetatenilor o minima garantie pentru o guvernare locala performanta, astfel…

- Ziarul Unirea Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin: Guvernul și-a angajat raspunderea in Parlament. PSD anunța moțiune de cenzura pentru joi Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin: Guvernul și-a angajat raspunderea in Parlament. PSD anunța moțiune de cenzura pentru joi In ședința de…

- Guvernul Orban a mers miercuri in Parlament pentru a-si angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Liberalii au acceptat mai multe amendamente aduse proiectului initial. Marcel Ciolacu a anuntat ca joi va fi depusa si motiunea de cenzura.

- Parlamentul s-a reunit, miercuri, in sedinta comuna, in sesiune extraordinara, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Liberalii din executiv au decis ca alegerile locale, care ar urma sa aiba loc in iunie, sa se desfasoare in doua…

- Purtatorul de cuvant ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a declarat joi pentru STIRIPESURSE.RO, dupa ce Guvernul a anunțat ca-și va angaja raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, iar PSD și UDMR vor depune o moțiune de cenzura, ca ALDE nu va da niciun vot pentru demiterea…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca social-democrati vor depune o motiune de cenzura, daca Guvernul isi asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi si afirma ca nu trebuie subestimata capacitatea sa si a colegilor de a purta negocieri si de a forma o noua majoritate.

- PSD va depune motiune de cenzura doar daca Guvernul îsi va asuma raspunderea pe alegerea primarilor în doua tururi de scrutin, a declarat luni vicepresedintele Gabriel Zetea. În cazul în care Executivul își asuma raspunderea pentru bugetul pe 2020, PSD se va limita la a…

- Partidul Pro România nu va vota o moțiune de cenzura a PSD, care privește eventuala angajare a raspunderii Guvernului pe tema alegerii primarilor în doua tururi, declara la RFI senatorul Adrian Țuțuianu, vicepreședinte al formațiunii. El precizeaza însa ca partidul sau va susține o…