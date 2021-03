Guvernul rus permite utilizarea infrastructurii militare a ţării pentru lansări de sateliţi străini Guvernul rus a permis utilizarea sistemelor si facilitatilor spatiale militare pentru lansarea unei rachete Soiuz-2 cu sateliti straini de pe cosmodromul Baikonur, conform informatiilor publicate pe portalul web al guvernului.



Aceste masuri permit Ministerului Apararii din Rusia sa utilizeze pe baza contractuala sistemele si facilitatile spatiale militare si sa implice personalul unitatilor militare in operatiunile de lansare a unui satelit de teledetectie CAS500-1 din Coreea de Sud de catre o racheta Soiuz-2 cu un propulsor Fregat de pe cosmodromul Baikonur, conform rezolutiei semnate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cosmonautul rus Serghei Korsakov, care trebuia initial sa calatoreasca in spatiu in aprilie, la bordul capsulei Soiuz MS-18, este unul dintre primii candidati rusi pentru zborul la bordul capsulei Crew Dragon a companiei americane SpaceX , a anuntat Pavel Vlasov, directorul Centrului de Instruire a…

- China are o ferestra de oportunitate din ce in ce mai mica pentru a-și atinge scopurile geopolitice, in contextul in care are probleme demografice, potrivit lui Gordon G. Chang, jurist și jurnalist american de origine chineza, autor de carți despre statul asiatic, scrie Fox News.Acesta spune ca președintele…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat miercuri despre competitia cu China ca este "cea mai mare provocare geopolitica a secolului 21" pentru SUA si aliatii lor, prezentand prioritatile diplomatice ale presedintelui Joe Biden, potrivit AFP. "Mai multe tari reprezinta provocari importante…

- O racheta Soyuz a decolat duminica de pe cosmodromul din Baikonur in Kazakhstan, avand la bord primul satelit rus de monitorizare a climatului din Arctica, a anutat agentia spatiala Roscosmos, citata de AFP.

- Formarea unui nou guvern, dar nu alegerile parlamentare anticipate va asigura stabilitatea Moldovei. Declarația a fost facuta de Președintele Parlamentului Republicii, Zinaida Greceanii, care se afla la Moscova intr-o vizita de lucru la invitația Ambasadei Moldovei in Rusia. "Deoarece in Moldova majoritatea…

- Comunitațile locale din mediul rural pot accesa mai ușor fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru imbunatațirea conectivitații cu mediul urban, anunța senatorul PNL de Alba Sorin Bumb, membru al Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului. ”Utilizarea fondurilor europene pentru…

- Aproximativ 59.200 de persoane, cetateni români si straini, cu peste 24.000 mijloace de transport, dintre care 10.500 automarfare, au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul întregii tari în ultimele 24 de ore,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a discutat cu cancelarul german, Angela Merkel, despre eventualitatea unei ”producții comune de vaccinuri” impotriva noului coronavirus, informeaza News.ro, care citeaza AFP. Potrivitunui comunicat demarți alKremlinului, cei doi lideri au purtat o discuție telefonica,…