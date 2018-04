Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca astazi cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii la Curtea Constitutionala (CCR) a refuzului presedintelui Klaus Iohannis de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, vineri, ca sesizarea pentru Curtea Constituționala „este in lucru” și ca, la inceputul saptamanii viitoare, va avea o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a discuta si a da „forma finala” documentului. Sesizarea CCR a fost anunțata de Toader…

- Tudorel Toader și Viorica Dancila se vor intalni la inceputul saptamanii viitoare pentru a discuta despre revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut chiar de catre ministrul Justiției, care a mai precizat ca va da "forma finala" sesizarii care va fi depusa la Curtea Constitutionala…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a firmat vineri ca la inceputul saptamanii viitoare va avea o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a discuta si a da "forma finala" sesizarii care va fi depusa la Curtea Constitutionala dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins solicitarea de revocare…

- Liderii coalitiei de guvernare, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au o intalnire de ultima ora in biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea, informeaza Antena3.ro. Intalnirea vine in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o va revoca din functie pe Laura Codruta…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca Guvernul va sesiza Curtea Constituționala dupa ce președintele Klaus Iohannis a respins cererea de demitere a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Iohanis a spus ca motivele invocate de Tudorel Toader, care „in mare parte nici nu corespund prevederilor legale„,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca "sub nicio forma" partidul nu ia in calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis, indiferent de decizia sa privind revocarea șefei DNA Laura Codruța Kovesi. Dragnea a refuzat sa spuna ce decizie politica va lua in cazul refuzului președintelui, comentand…