Guvernul ORBAN, a doua zi de audieri în comisiile parlamentare Primul ministru din cabinetul Orban intrat la audieri este Ionut Stroe. La inceputul audierii in comisiile de specialitate, ministrul propus pentru Tineret și Sport a adus un omagiu victimelor incendiului din Clubul Colectiv la implinirea a 4 ani de la tragedia in care si-au pierdut viata peste 60 de persoane. Ionut Stroe a venit in Parlament insoțit de premierul desemnat, Ludovic Orban, și vicepremierul propus, Raluca Turcan. Potrivit programului, Bogdan Lucian Aurescu, propus ministru al Afacerilor Externe, va fi audiat de la ora 13.00 de comisiile reunite pentru politica externa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

