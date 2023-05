O delegație a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, condusa de ministrul Marcel Boloș, efectueaza in perioada 15-18 mai o vizita de lucru la Bruxelles și Luxemburg, in cadrul careia au loc intrevederi cu inalți reprezentanți ai Comisiei Europene. Delegația romana va incerca, printre altele, sa discute despre posibilitatea rambursarii cheltuielilor platite prin Ministerul Energiei, de la bugetul de stat, prin Fondul de tranziție energetica, catre furnizorii de energie electrica și gaze naturale in numele IMM-urilor, in baza schemei de plafonare a prețurilor stabilita de Guvern prin…