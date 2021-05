Guvernul ne vrea săraci! România, împotriva salariului minim european Dupa ce in martie anul acesta Senatul a aprobat Hotararea care da acceptul propunerii Directivei Europene pentru salariul minim European, Guvernul a decis sa nu susțina acest act normativ. Executivul considera inacceptabil procentul de 50% din salariul mediu brut, considerand ca majorarea salariului minim ar afecta IMM-urile. Romania este motivul principal pentru care, la nivel […] The post Guvernul ne vrea saraci! Romania, impotriva salariului minim european first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

