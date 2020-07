Stiri pe aceeasi tema

- Asadar, alianța militara NATO se teme de un al doilea val de infecții cu noul coronavirus și a decis ca trebuie sa elaboreze un plan de operațiune militara care sa fie mai bine pregatit pentru un nou focar, informeaza revista germana Spiegel. Conform raportului, ambasadorii NATO au decis saptamana trecuta…

- Fondul de redresare a Uniunii Europene (UE), prin care se prevede sa se raspunda in urmatorii ani la criza economica provocata de coronavirus, ar trebui sa ajunga la 1.500 de miliarde de euro, a apreciat miercuri comisarul european pentru economie, italianul Paolo Gentiloni, intr-un interviu acordat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat duminica increderea ca Washingtonul va da unda verde Israelului in doua luni pentru a merge mai departe cu anexarea de facto a unor parti din Cisiordania ocupata, potrivit Reuters.Vezi si: Cezar Preda iși face țandari Guvernul . Palestinienii…

- Florin Prunea e impotriva ideii la care au convenit FRF și LPF, de mutare a campionatului și a Cupei in Turcia. Fostul internațional a și evoluat acolo pentru Erzurumspor, povestește ca a mers și in vacanțe și atenționeaza in privința climei, una imposibila vara pentru fotbal. ...

- In cazul in care s-ar ține cont de coeficientul UEFA la calificarea in cupele europene, Top 5 Europa s-ar bulversa. Cluburile engleze se gandesc deja sa dea in judecata UEFA. CONTEXT: CE VREA UEFA? In cazul in care competițiile interne nu pot fi incheiate pe teren și vor fi suspendate definitiv din…

- Viața noastra nu se va intoarce la normal peste noapte. Vom avea, probabil, de-a face cu o serie de tranziții, carantina parțiala, și infecții care urca și coboara in valuri. Deși nu putem ști acum ce decizii pe termen lung vor fi luate in Romania, ne putem face o idee generala despre ce ar putea urma.Noul…

- Comisia Europeana va prezenta miercuri o strategie de iesire din perioada de izolare impusa pentru limitarea propagarii noului coronavirus, astfel incat statele membre ale Uniunii Europene sa ridice gradual restrictiile impuse si sa-si reia activitatea in mod normal, informeaza dpa. Orientarile…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat marti stare de urgenta pentru combaterea raspandirii infectiilor cu coronavirus in centrele populate si a prezentat un pachet de stimulare pe care l-a descris ca unul dintre cele mai mari din lume pentru atenuarea impactului economic, transmite CNBC.Citește…