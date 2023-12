Guvernul jupoaie primăriile în an electoral?

Deputatul UDMR Miklos Zoltan a declarat miercuri, la dezbaterile din plenul reunit privind bugetul de stat pe 2024, ca Guvernul „confisca in jur de 27%” din impozitul pe venit incasat de primarii, o adevarata lovitura pentru UAT-uri tocmai in an electoral cu patru runde de alegeri.

„De o buna perioada de timp asistam la atacuri la adresa primariilor, la adresa UAT-urilor. Nu este de ajuns ca s-au blocat posturi, nu este de ajuns ca s-a limitat modul de cheltuire a banilor, inclusiv a veniturilor proprii, cireasa de pe tort este confiscarea surselor de venit prin Ordonanța-Trenuleț. Practic s-a…