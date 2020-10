Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a aprobat, miercuri, un plan care prevede construirea a peste 2.000 de locuinte in Cisiordania, prima decizie in acest sens dupa normalizarea relatiilor cu Emiratele Arabe Unite si Bahrain, anunța MEDIAFAX.Planul prevede construirea a 2.166 de locuinte in colonii israeliene…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, i-a cerut vineri secretarului general ONU, Antonio Guterres, sa convoace la începutul anului viitor o conferinta internationala pentru relansarea procesului de pace israelo-palestinian, informeaza agentia Reuters. Liderul palestinian l-a…

- Majoritatea politicienilor depun eforturi considerabile sa-și ascunda rufele murdare. Nu și premierul israelian Benjamin Netanyahu, scrie Washington Post.De-a lungul anilor liderul israelian a ajuns sa fie cunoscut de angajații casei pentru musafiri a președintelui SUA pentru „încarcatura…

- Benjamin Netanyahu merge la Washington pentru a semna acordul istoric de pace cu Bahrain. Normalizarea relatiilor cu Bahrain este al doilea acord cu o tara araba. „Suntem in pragul unei noi ere”, a spus liderul din Israel.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat ca va pleca, duminica,…

- Autoritatea Nationala Palestiniana, condusa de Mahmoud Abbas, a calificat joi seara drept „tradare” a cauzei palestiniene acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) si a cerut o „reuniune de urgenta” a Ligii Arabe pentru denunta acest acord,…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene, Mahmoud Abbas, a convocat joi seara o ''reuniune de urgenta'' a conducerii palestiniene pentru a discuta despre normalizarea relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite, a informat agentia oficiala de presa Wafa, relateaza AFP. La…

- ''Astazi, incepe o noua era in relatiile dintre Israel si lumea araba", a declarat joi seara premierul israelian, Benjamin Netanyahu, salutand normalizarea relatiilor dintre statul evreu si Emiratele Arabe Unite (EAU), relateaza AFP. Aceasta normalizare va avea ca efect ''amanarea''…

