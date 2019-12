Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a luat in calcul si varianta in care opozitia va incerca sa traga de timp in procedura asumarii raspunderii pe legile justitiei. "In cazul in care este dorința evidenta de a tergiversa adoptarea, vom face ceea ce avem la dispoziție ca și instrument constituțional, și…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca liberalii iși vor asuma raspunderea in Parlament pe un pachet legislativ care cuprinde abrogarea recursului compensatoriu, prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, dar și alte masuri in domeniul justiției. In momentul in care Guvernul iși asuma raspunderea,…

- ​​Liberalii iau în calcul ca guvernul sa-și asume raspunderea nu o data, ci de doua ori pâna la finalul acestui an, vizând modificarea mai multor legi privind justiția și domeniul economic, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit Constituției, Guvernul îsi…

- Vicepremierul Raluca Turcan declara ca Guvernul isi va angaja raspunderea, in maxim doua saptamani, pentru abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata prin modificarea legii de catre Parlament. "Guvernul PNL are mandat in favoarea celor cinstiti, nu a infractorilor! Ne punem mandatul…

- Foștii președinți ai Curții de Casație, Cristina Tarcea ( foto stanga ) și Livia Stanciu sunt vizați de plangeri pentru abuz in serviciu, in legatura cu constituirea completurilor de cinci judecatori. Dosarul este in lucru la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) iar unul dintre…