- Taraneh Alidoosti, protagonista lungmetrajului „The Salesman", premiat cu Oscar in 2017, a fost arestata, sub acuzatia de raspandire a unor informatii false cu privire la protestele care au loc la nivel national, a anuntat sambata presa de stat, citata de Time. Agentia IRNA anunta ca Taraneh Alidoosti…

- Spargerea conturilor de Telegram ale oficialilor din Moldova, copierea comunicațiilor și lansarea lor in spațiul public ar fi o acțiune coordonata, care tinde sa creeze niște disensiuni in societate, prin care se incearca erodarea increderii cetațenilor in instituțiile statului. Astfel de declarație…

- Șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, susține ca deocamdata nu a fost identificata procedura prin care conturile de Telegram a mai multor oficiali au fost sparte, iar totul este in proces de verificare. Acesta a declarat ca sunt mai multe ipoteze care la moment sunt…

- Autoritațile din Crimeea vor revizui masurile necesare pentru a asigura siguranța cetațenilor și a instalațiilor de infrastructura dupa retragerea trupelor rusești din partea dreapta a regiunii Herson. Despre acest lucru a declarat președintele Consiliului de Stat al republicii, Vladimir Konstantinov,…

- La Moscova au inceput epurarile in armata, dupa ce unitați ale garzilor de elita rusești au intrat in capitala și au arestat mai mulți militari, anunța serviciile speciale ucrainene. Acțiunea a avut loc in ziua in care șeful armatei ruse din Ucraina a fost schimbat, iar podul de la Kerci a fost grav…

- Printre acuzațiile care li se aduc sunt și „lecturile extremiste”, scrie ziarul Kommers a nt de la Moscova. Poliția rusa a facut sambata dimineața 15 percheziții la locuințele mai multor activisti si jurnalisti din Sankt Petersburg, intr-un dosar de ”terorism telefonic” – o metoda folosita de autoritațile…

- In noaptea de 22 septembrie, autoritațile ucrainene au raportat cel mai mare schimb de prizonieri de la inceputul invaziei pe scara larga a Rusiei. Kievul a reușit sa returneze 215 militari ucraineni, inclusiv peste 100 de aparatori ai Azovstalului. Potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky,…

