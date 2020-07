Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 16 ani din județul Neamț, aflat intr-o remorca de baloți, a murit dupa ce a fost calcat de o caruța trasa de tractorul condus de mama sa.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamț, Dimitrie Mocanu, a declarat pentru MEDIAFAX ca incidentul a avut loc pe un drum communal din satul Mesteacan,…

- Valurile de caldura au crescut in intensitate in mai toate colțurile lumii incepand cu anii 1950. Potrivit unui studiu publicat in revista Nature Comunications, cele mai rapide schimbari au fost inregistrate in zona Amazonului, Asia de Vest și zona Marii Mediterane.

- Rusia a decis sa-si redeschida ambasada in Libia, a anuntat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, intr-o intalnire cu Aguila Saleh, presedintele parlamentului din Tobruk din estul Libiei, pro-Haftar, care efectueaza o vizita la Moscova, potrivit Interfax, TASS si Reuters. "Vreau sa va informez…

- Parisul si-a inasprit tonul duminica impotriva ingerintelor Turciei in Libia, denuntand un interventionism "inacceptabil" si asigurand ca "Franta nu o poate lasa sa faca asta", a transmis Palatul Elysee, citat de France Presse.Franta, care si-a inmultit de cateva luni criticile impotriva ambitiilor…

- Ministerul grec al Afacerilor Externe a facut astazi un demers catre ambasadorul Turciei la Atena pentru intențiile Ankarei de explorare a petrolului și a gazelor naturale in apropiere de insula greaca Rodos, din arhipelagul Dodecanez. Grecia a menționat ca țara este și ramane pe deplin pregatita sa…

- Franta a decis trimiterea unei fregate in sudul Marii Mediterane, in cadrul misiunii navale a Uniunii Europene pentru aplicarea embargoului de arme in Libia, anunta Statul Major al armatei franceze, conform cotidianului Le Figaro, anunța MEDIAFAX."Incepand de luni, fregata antiaeriana Jean…

- Guvernul de uniune nationala (GNA) cu sediul la Tripoli denunta una dintre nenumaratele ”lovituri de stat” ale maresalului Khalifa Haftar, dupa ce cel mai puternic om din estul Libiei a proclamat ca detine un ”mandat de la popor” pentru a guverna singur tara, devastata de un razboi civil si aflata…