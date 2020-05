Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si Cehia, informeaza site-ul greekcitytimes.com, potrivit Agerpres.

- Ministrul elen al Turismului, Harry Theoharis, a prezentat planul "Repornirea turismului", in care se precizeaza ca din 15 iunie Grecia va permite intrarea turistilor, initial din tarile alese "pe criterii epidemiologice". Mai mult, Theoharis a declarat ca turistii care vin in Grecia nu trebuie sa…

- Turismul intern in Bulgaria se va relua in 13 mai, cand se va incheia starea de urgenta, dar nu este clar cand va incepe tara sa primeasca vizitatori straini, a afirmat vineri ministrul Turismului, Nikolina Angelkova, la postul national de televiziune, informeaza publicatia Sofia Globe, potrivit…