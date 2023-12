Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a facilitat plati de milioane de lire sterline catre inalti oficiali din Arabia Saudita de-a lungul deceniilor, pentru a castiga si a mentine contracte profitabile, au declarat luni avocatii care reprezinta un fost functionar public acuzat de coruptie, relateaza Reuters.

- Decizia vine la cateva ore dupa ce producatorul american de masini electrice a dat in judecata agentia si postul de stat PostNord, deoarece lucratorii postali au incetat sa livreze placute pentru noile sale masini. Lucratorii PostNord s-au alaturat pe 20 noiembrie grevei menite sa forteze Tesla sa semneze…

- Un tribunal al Uniunii Europene a comis erori juridice atunci cand a decis in favoarea Apple cu privire la un ordin de a plati taxe de 13 miliarde de euro (14 miliarde de dolari) si ar trebui sa revizuiasca din nou cazul, a declarat joi un consilier al Curtii Europene de Justitie, intr-un potential…

- Municipalitatea din orașul belgian Sint-Truiden a demarat o campanie de ridicare a mașinilor cu numere de inmatriculare romanești, in condițiile in care parcarile din localitate sunt de multe ori ocupate abuziv de conaționalii noștri.Romanii și-au facut un renume deloc de invidiat in orașul belgian…

- Producatorii de automobile chinezi au preluat cota de piata ramasa libera, dupa ce producatori precum Renault si Nissan au plecat din Rusia. Pe masura ce Occidentul evita Rusia, Rusia ocoleste corporatiile occidentale. Z iarul Kommersant a relatat anul acesta ca Kremlinul le-a spus oficialilor implicati…

- Bulgaria va opri intrarea pe teritoriul țarii a mașinilor cu numere de inmatriculare rusești pina la sfirșitul zilei de 2 octombrie, a anunțat Anton Zlatanov, directorul Poliției de Frontiera bulgare. „Am lucrat foarte activ ca interdicția de intrare a autoturismelor rusești in țara noastra sa intre…

