Guvernul crește acciza la țigări cu 62 de bani pe pachet, de la 1 august. Majorare de TVA la sucuri și băuturi cu zahăr Guvernul crește acciza la țigari cu 62 de bani pe pachet, de la 1 august. Majorare de TVA la sucuri și bauturi cu zahar Sucurile și bauturile nealcoolice cu zahar se vor scumpi, potrivit unor modificari fiscale anunțate miercuri de Guvern. Este vorba despre creșterea TVA-ului la bauturi cu zahar și bere fara alcool, de la 9% la 19%. Mai precis, este vorba despre bauturile nealcoolice care se incadreaza la codul NC 2202 10 00 și 2202 99, respectiv […] Citește Guvernul crește acciza la țigari cu 62 de bani pe pachet, de la 1 august. Majorare de TVA la sucuri și bauturi cu zahar in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

