Guvernul Cioloș nu a intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi investit. In favoare au votat doar 88 de parlamentari. Pentru investire era nevoie de minimum 234 de voturi. 184 de parlamentari au votat impotriva guvernului Dacian Cioloș, in timp ce 88 de deputați și senatori au votat „pentru".