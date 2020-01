Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ucrainean Oleksi Honcearuk a anuntat vineri ca si-a prezentat demisia dupa ce in spatiul public au aparut declaratii ce i-au fost atribuite si in care acesta aducea critici la adresa presedintelui Volodimir Zelenski, informeaza AFP, Reuters si Ukrinform.'Am venit in functie pentru a transpune…

- Guvernul rus condus de premierul Dmitri Medvedev a demisionat miercuri, dupa ce presedintele Vladimir Putin a anuntat o serie de schimbari politice in discursul sau despre starea natiunii, relateaza agentiile TASS, Reuters si EFE, potrivit Agerpres. Anuntul demisiei a fost facut de Medvedev intr-o…

- Guvernul rus urmeaza sa aprobe, in aceasta saptamana, o hotarare prin care va prelungi facilitatile pentru exporturile din Republica Moldova. Este vorba despre produse clasificate pe cinci pozitii tarifare, care vor putea fi exportate fara taxe vamale. Despre aceasta a anuntat presedintele Igor Dodon…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca o eventuala victorie electorala a lui Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, ar fi "rea" pentru Marea Britanie, iar politicianul britanic a denuntat ingerintele liderului de la Casa Alba, informeaza Mediafax citand Reuters. "Corbyn…

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a declarat, luni, ca are increderea ca Guvernul va fi investit, in cazul in care plenul reunit al Parlamentului se va desfasura intr-o zi de luni, marti sau...

- Guvernul britanic urmeaza sa faca primul pas catre convocarea unor alegeri anticipate, transmite joi televiziunea Sky News, preluata de Reuters. Postul afirma ca mai multi ministri vor inainta parlamentului de la Londra o motiune ce va fi dezbatuta saptamana viitoare potrivit Agerpres. Premierul…

- Guvernul britanic urmeaza sa faca primul pas catre convocarea unor alegeri anticipate, transmite joi televiziunea Sky News, preluata de Reuters. Postul afirma ca mai multi ministri vor inainta parlamentului de la Londra o motiune ce va fi dezbatuta saptamana viitoare. Premierul Boris Johnson nu poate…

- O instanta judiciara din Scotia a inceput reanalizarea cazului premierului britanic Boris Johnson, acuzat ca nu a aplicat in mod corect decizia Parlamentului de a cere Uniunii Europene amanarea Brexit, intrucat nu a semnat scrisoarea formala si a recomandat sa nu fie acceptata propria cerere.…