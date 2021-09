Stiri pe aceeasi tema

- Greg Abbott, guvernatorul Texasului, a declarat ca noua lege dura anti-avort adoptata in acest stat american nu prevede exceptii pentru cazurile de viol deoarece autoritatile vor inlatura toti violatorii de pe strazi, relateaza Business Insider. „Sa spunem un lucru foarte clar: violul este o infractiune”,…

- Greg Abbott, guvernatorul Texasului, a declarat ca noua lege dura anti-avort adoptata în acest stat american nu prevede excepții pentru cazurile de viol deoarece autoritațile vor înlatura toți violatorii de pe strazi, relateaza Business Insider.Abbott a promis sa „elimine toți…

- Presedintele SUA Joe Biden va vizita sambata 11 septembrie cele trei locuri emblematice ale atentatelor care au avut loc in urma cu 20 de ani: New York, Pennsylvania (est) si Pentagonul, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat, presedintele american si sotia sa…

- Noua lege anti-avort din Texas le permite cetațenilor privați sa dea în judecata orice persoana pe care o suspecteaza de „ajutarea și susținerea” unui avort și sa îi ceara despagubiri de minim 10.000 de dolari, indiferent daca au vreo legatura sau nu cu aceasta, relateaza Business…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta si a criticat ferm o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas. „Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional recunoscut in verdictul Roe v. Wade”, a spus Biden…

- Curtea Suprema americana a refuzat sa blocheze legea din Texas care interzice avortul dupa 6 saptamâni de sarcina si care a intrat în vigoare miercuri. Forul divizat permite astfel legii din Texas care interzice majoritatea avorturilor sa ramâna în vigoare, în ciuda apelului…

- Guvernul chinez nu va participa la o a doua faza a investigației Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) asupra originilor Covid-19, a anunțat joi un oficial de rang inalt din domeniul sanatații, dupa ce pe lista obiectivelor cercetate a aparut un laborator din Wuhan, conform CNN . Intr-o conferința…