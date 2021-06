De asemenea, „elevilor care locuiesc la internat sau in gazda li se asigura decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru, din bugetul Ministerului Educatiei, prin unitatile de invatamant unde sunt scolarizati”, mai indica proiectul de OUG. Acesti elevi pot solicita acordarea sumei in avans, cu decontare in luna urmatoare. Modalitatea de decontare va fi stabilita printr-o Metodologie aprobata prin ordinul ministrului Educatiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei OUG. „Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor…